Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kategorilerine göre 'nesli tükenme tehlikesi altında' olduğu için korunması gereken türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan Türkiye'deki tek türü çizgili sırtlan, Hatay-Adana arasında görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla yerleştirilen fotokapanlar tarafından görüntülenen koruma altındaki sırtlan, yaban hayvanlarının su içmesi için yapılan havuza geldi.

SU İÇERKEN GÖRÜLDÜ ARDINDAN KAYBOLDU

Havuzdan suyunu içen bir taraftan da çevreyi gözetleyen sırtlan, daha sonra gözden kayboldu.

DKMP Adana 7.Bölge Müdürlüğü videoyu, "Ülkemizdeki tek sırtlan türü olan çizgili sırtlan bölgemizde görüntülendi." notuyla paylaştı.