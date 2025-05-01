Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

İHA

İklim değişiklikleri, yaşanan farklı hava olaylarıyla kendisini belli etmeye devam ediyor.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı köylerde ise şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldiği bildirildi.

Vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki doluyu gördüklerinde şaşırdıklarını belirtti.

POLATLI'DA DOLU

Ankara genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, Polatlı ilçesinde dolu olarak kendini gösterdi.

BAZI KÖYLERDE SEL

İlçe merkezinde dolu etkili olurken, bazı köylerde ise yağmur nedeniyle sel meydana geldi.