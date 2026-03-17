Ardahan'da karayolları ekiplerinden tilkilere şefkat

Kenti Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, 2 bin 470 rakımlı bölgede ağır kış şartlarına karşı mücadele veriyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen yolun açık kalması için aralıksız çalışan ekipler, doğadaki canlıları da unutmuyor.

BAKIMEVİ, TİLKİLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU

Ekiplerin konakladığı Sahara Bakımevi, karla kaplanan bölgede yiyecek bulamayan tilkiler için adeta bir sığınak haline geldi. Aç kalan tilkiler, zaman zaman bakımevinin kapısına kadar gelerek yiyecek arıyor.

HEM YOL AÇIYORLAR HEM "CAN DOSTLARINI" BESLİYORLAR

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra tilkileri de besleyen ekipler, dinlenme anlarında yanlarına gelen hayvanlarla ilgileniyor. Özellikle yoğun kar nedeniyle doğal besin kaynaklarına ulaşamayan tilkiler, ekiplerin bıraktığı yiyeceklerle hayatta kalıyor.

"KAPIYA KADAR GELİYORLAR"

Görevlilerden Onur Dede, bölgede her gün 6-7 tilkinin görüldüğünü belirterek, hayvanların insanlara alıştığını ifade etti:

Bazen içeri kadar giriyorlar, camın önüne kadar geliyorlar. Biz de elimizden geldiğince besliyoruz. Kar çok olduğu için doğada yiyecek bulamıyorlar. Zaman zaman yol kenarında sürücülerden de yiyecek alıyorlar.

Zorlu kış şartlarında görevlerini sürdüren ekiplerin bu davranışı, hem doğaya duyarlılık hem de yaban hayatına destek açısından örnek olarak gösteriliyor.