Erzurum'da kaçak avcılar, yaban keçisini yaraladı: Doğa sever fark etti

Oltu-Narman yolu üzerindeki yaban hayatı sahasında kimliği belirlenemeyen kaçak avcılar, 2 yaşındaki bir yaban keçisine ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Yaralı keçi, dağlık alanda yürüyemez halde bulunarak doğa severlerin dikkatini çekti.

DOĞA SEVERİN DİKKATİ, OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Oltu Sağlık Grup Başkanlığı’nda görevli aile hekimi Dr. Halil İbrahim Taşçı, oğluyla birlikte keçileri fotoğraflamak için gittiği sırada yaralı hayvanı fark etti. Dr. Taşçı, durumu hemen Milli Parklar yetkililerine bildirdi:

Ramazan günü bu hayvanı yaralayıp kaçmışlar. Fotoğraflarını çektim ve ihbarda bulundum. Dağlarda bu güzel hayvanları izlemek ve fotoğraflamak varken onları vurmak büyük bir canilik. Avcılara sesleniyorum: İnsanlara zarar vermeyen canlıları vurmayın, doğal ortamlarında koruyun.

BÖLGE HALKI VE YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Bölge sakinleri, kaçak avcıların doğaya ve yaban hayatına ciddi zarar verdiğini belirterek, denetimlerin artırılmasını talep etti. Yetkililer, yaralı yaban keçisi için bakım ve tedavi sürecini başlatırken, kaçak avcıların tespiti için soruşturma yürütüyor.

"TETİĞE DEĞİL, DEKLANŞÖRE BASIN"

Dr. Taşçı, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaban hayatı, gelecek nesiller için korunmalı. Lütfen tetiğe değil, deklanşöre basın ve doğayı gözlemleyin.”

Bu olay, Erzurum’da kaçak avcılığa karşı farkındalık ve doğa koruma çağrısını bir kez daha gündeme getirdi.