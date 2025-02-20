Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı.

Ankara'da dün akşam etkisini gösteren kar yağışının ardından sabah saatlerinde de buzlanma başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6'ya kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde etkili olan buzlanma nedeniyle sürücüler, araç kullanmakta zorlandı.

Bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı.

YAYALARIN AYAKTA KALMA MÜCADELESİ

Erken saatlerde mesaiye ya da okula giden vatandaşların buzlanmadan dolayı yürümekte zorlandığı görüldü.

NTV'nin servis ettiği görüntülerde, bir yayanın ayakta durmakta güçlük çektiği, yere kapaklandığı anlar yer aldı.

ANKARA'DA BENZER GÖRÜNTÜLER

Belediyenin temizlemediği yollardan işine gitmek üzere evinden çıkan talihsiz kadın büyük mücadele verdi.

Çankaya'daki bu olaya benzer görüntüler, hemen hemen Ankara'nın tüm bölgelerinde yaşandı.

Kimi bölgelerde de araçlar buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen resmi makamlardan yaralanma ve ölüm bilgisi gelmemesi sevindirdi.