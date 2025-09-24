Antalya'da 1,5 ton patates imha edildi

Antalya Kepez Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ayanoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yaptı.

GIDA GÜVENLİĞİNE UYGUNSUZ ORTAMLARDA ÜRETİM TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı.

Denetim sırasında işletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi.

İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi.

1,5 TON PATATES İMHA EDİLDİ

Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1,5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı.

İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

"VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlıksız ve denetimsiz üretime karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sofrasına sağlıksız gıdaların ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kepez Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırıyor, halkımızın sağlığını korumak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kaçak ve hijyen dışı üretim yapanlara göz yummayacağız." diye söyledi.