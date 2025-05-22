Antalya'da abart egzozlu ehliyetsiz iki motosikletliye 100 bin TL ceza

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçe halkının en önemli şikayetlerinden birisi olan abartılı egzozlu motosikletleri affetmiyor.

Gece Kartalları tarafından takip sonucunda yakalanan 2 adet motosiklette abartılı egzoz bulunduğu, plakasının takılı olmadığı ve sürücülerinin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

100 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen motosikletlerin sürücülerine 100 bin TL'nin üzerinde para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kask takmamak başta olmak üzere kurallara uymayan, vatandaşları rahatsız edecek şekilde ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceği dile getirildi.