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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum mevkiinden yükselen yoğun dumanlar, seyir halindeki sürücülerde endişeye yol açtı.

Yangına, bölgeye turistik tesisler tarafından dökülen çöp ve molozların neden olduğu öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Çöplerin büyük bölümünü sünger ve benzeri yanıcı maddelerin oluşturması nedeniyle yükselen yoğun duman, gökyüzünü kapladı.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle yangının çevresinde önlem alarak alevlerin yayılmasını engelledi.

ALEVLERİ UMURSAMADAN OTLATMAYA DEVAM ETTİ

Arazideki çöplerin içinde otellerden getirilen ağaç dalları, bitki atıkları ve muz serası artıklarıyla beslenen bir inek sürüsü, yangına aldırış etmeden alanda kalmaya devam etti.

Sürünün başındaki çobanın, alevlerin yaklaştığı anlarda bile hayvanları uzaklaştırmaya gerek duymadığı görüldü.