Antalya'da bahar ayında sahiller doldu

Yaza erken girenler...

Antalya Nisan ayının sonunda yazı yaşamaya başladı.

TERMOMETRELER 25 DERECEYİ GÖSTERİNCE SAHİLLER DOLDU

Kentte hava sıcaklığı 25, nem oranı 64, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti.

KİMİSİ YÜZDÜ KİMİSİ DE GÜNEŞLENDİ

Kimi denize girip serinlerken, kimi sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Özellikle su sporlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kürek ve ayakta sörf (Sub) ile eğlenceli vakit geçirdi.

YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ

Kimi ise sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı.

Sezon öncesinde yaşanan yoğunluk dikkati çekti.