Çoğu kişi domates hasadı için diş fırçası kullanıyor: İşte sebebi

Evde ya da serada domates yetiştirenlerin sıkça karşılaştığı “çiçek var, meyve yok” sorununun ardındaki neden ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, kapalı ortamlarda yetiştirilen bitkilerde tozlaşmayı sağlayacak doğal hareket ve böceklerin eksikliği, verimi ciddi şekilde düşürüyor.

Ancak oldukça basit bir yöntemle, bitkilerin meyveye dönüşme oranını artırabilirsiniz.

Bir adet şarjlı diş fırçası yetiyor…

DİŞ FIRÇASI HİLESİ

Özellikle rüzgar ve arı erişiminin kısıtlı olduğu korumalı alanlarda domates yetiştirenler, artık şarjlı diş fırçalarını bahçe aleti olarak kullanmaya başladı.

İşte adım adım domatesleri coşturan o yöntem:

Uygulama için en ideal zaman sabah 10:00 ile 12:00 arasıdır. Bu saatlerde polenler kurumuş ve dökülmeye hazır, çiçeğin yara izi ise tutunma için hafif nemlidir.

Özel bir başlığa gerek yok. Diş fırçasının ucunu çiçeğin içine sokmayın. Titreşen başlığı, çiçeğin hemen üzerindeki gövdeye/sapa dokundurun.

Fırçayı çalıştırın ve sapa birkaç saniye temas ettirin. Titreşim sayesinde polenlerin sarsılarak çiçeğin içine döküldüğünü göreceksiniz. Uzun süreli masaj yapmanıza gerek yok, kısa bir temas mucize yaratmaya yeter.

Tüm çiçek salkımlarını sırayla bu işlemden geçirin. Sadece birkaç dakikanızı alacak bu işlem, domates veriminizi dramatik şekilde artıracaktır.