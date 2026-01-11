Antalya'da camgöz köpek balığına dalgıçlardan hayat kurtaran müdahale

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış gerçekleştiren sanayi dalgıçları, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Dalgıçlar, saldırgan türler arasında gösterilen camgöz köpek balığının burnuna olta kancası takıldığını ve misinasının ucunda bidon bulunan bir halata dolandığını fark etti.

KANCADAN KURTARILDI, DENİZE GERİ SALINDI

Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, yaptıkları inceleme sırasında köpek balığının hareket etmekte zorlandığını gördüklerini belirterek, misinanın kopmuş olmasına rağmen kancanın hayvanın burnunda kaldığını söyledi. Dalgıçlar, kontrollü bir şekilde yaklaştıkları köpek balığının üzerindeki kancayı çıkararak hayvanı serbest bıraktı.

"TEHLİKELİ AMA YARDIMSIZ BIRAKAMAZDIK"

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığıyla karşılaşmanın kendisinde korku oluşturmadığını dile getiren Kılıç, “Mesleğimiz gereği su altında bu tür canlılarla sıkça karşılaşıyoruz. O yüzden panik yaşamadım.” dedi.

Camgöz köpek balığının nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer aldığını vurgulayan Kılıç, yaşananları şöyle anlattı:

Bu halde bırakıp gitmek içimize sinmedi. Elbette çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Kuyruğundan tuttum, arkadaşım da kancayı çıkardı. Ellerimizi fazla yaklaştırmamaya özen gösterdik çünkü ani bir atak yapabilirdi. Kancayı çıkardıktan sonra da kuyruğundan hafifçe iterek açık denize doğru yönlendirdik.

O ANLAR KAYDA ALINDI

Dalgıçlar, kurtarma anlarını su altında kamerayla da kayıt altına aldı. Görüntülerde, köpek balığının kancadan kurtulduktan sonra serbestçe yüzerek bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.