Otel yataklarındaki dört yastığın sırrı: Sadece dekorasyon değil

Bir otele giriş yapıp odanıza geçtiğinizde, yatağın üzerinde sıralanmış 4 adet yastık görürsünüz.

Pek çok misafir bu yastıkların bir kısmını hemen kenara alıyor.

İlk bakışta sadece şık bir dekorasyon tercihi gibi görünen bu detayın arkasında ise aslında bilinçli bir otelcilik stratejisi bulunuyor.

İşte otel yataklarında 4 yastık olmasının sebebi…

NEDEN YATAKLARDA 4 YASTIK VAR?

Otellerde genellikle iki farklı yastık tipi sunulur.

Sert yastıklar: Genellikle daha dolgulu, boyun ve baş bölgesini daha dik tutmayı amaçlayan yastıklardır.

Yumuşak yastıklar: Daha çok tüy veya yumuşak elyaf dolgulu, başın içine gömüldüğü yastıklardır.

Oteller, konaklayan misafirlerin hangi pozisyonda uyuduğunu önceden bilmediği için bu iki farklı yastık türünü de yatağa yerleştirerek herkese uygun bir seçenek sunmayı amaçlıyor.