Bayat pideli tarifler: Kalan pidelerle 8 nefis tarif

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pideler, çoğu zaman sıcak sıcak tüketilse de kimi zaman ertesi güne kalabiliyor.

Ancak hafif sertleşmiş ya da bayatlamaya yüz tutmuş pideleri çöpe atmak yerine, pratik ve lezzetli tariflerle yeniden sofraya kazandırmak mümkün.

Hem israfı önleyen hem de farklı tatlar ortaya çıkaran bu yöntemler sayesinde, kalan pideler yepyeni bir yemeğe dönüşebiliyor.

Fırında çıtır pidelerden pideli kahvaltı tariflerine, börek benzeri ara sıcaklardan tatlı alternatiflere kadar pek çok seçenek bulunuyor.

İşte bayat pideleri değerlendirmenin en lezzetli yolları...

1. Fırında Peynirli Pide Dilimleri

Pideleri küp küp doğrayın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, beyaz peynir veya kaşar ekleyin. Domates, biber ve kekikle zenginleştirip 180 derecede 10-15 dakika fırınlayın. Kahvaltılık veya atıştırmalık olarak harika olur.

2. Yumurtalı Pide

Küçük doğranmış pideleri tereyağında hafifçe çevirin. Üzerine çırpılmış yumurta dökün. Dilerseniz sucuk, pastırma ya da lor peyniri ekleyin. Pratik bir sahur ya da kahvaltı alternatifi olur.

3. Pide Mantısı

Pideleri minik kareler halinde doğrayıp fırında hafif çıtırlaştırın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı pul biber gezdirin. Mantı lezzetine benzer ekonomik bir tarif elde edersiniz.

4. Pideli Çorba Kıtırı

Bayat pideleri küçük küpler halinde kesip fırında kurutun. Çorbaların üzerine kıtır olarak kullanın. Özellikle mercimek veya domates çorbasıyla çok yakışır.

5. Pide Tabanlı Pratik Pizza

Pideleri ortadan ikiye kesin. Üzerine domates sosu sürün, kaşar peyniri ve evdeki malzemelerle (zeytin, mısır, sucuk vb.) tamamlayın. Fırında kısa sürede çıtır mini pizzalar hazır olur.

6. Pide Köftesi

Pideleri rondodan geçirerek galeta unu kıvamına getirin. Köfte harcına ekleyin. Hem lezzet hem de kıvam kazandırır.

7. Tatlı Pide Dilimleri

Pideleri tereyağında hafifçe kızartın. Üzerine bal, tahin veya pekmez gezdirin. Ceviz serpip servis edin. Şerbetli ekmek tatlısına benzer bir lezzet olur.

8. Pideli Salata

Kızartılmış pide küplerini mevsim salatasına ekleyin. Nar ekşili sosla birlikte hem doyurucu hem de çıtır bir salata hazırlayabilirsiniz.