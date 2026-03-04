Süpürgelikler haftalarca tertemiz kalacak: İşte toz tutmayan yöntem

Süpürgeliklerin sürekli tozlanmasının ana nedeni, üzerlerinde biriken statik elektriktir.

Evdeki hava akımı ve günlük hareketlilik, toz parçacıklarının bu yüzeylere mıknatıs gibi yapışmasına neden olur.

Uzmanlar, toz tutmayı engellemek için "anti-statik" bir koruyucu katman oluşturmanın tek çözüm olduğunu belirtiyor.

Süpürgeliklerinizi sadece temizlemekle kalmayıp, toz tutmalarını engellemek istiyorsanız, uygulamanız gereken yöntem oldukça basit ve maliyetsiz.

SÜPÜRGELİKLER ARTIK TOZ TUTMAYACAK

İlk adımda süpürgeliklerdeki mevcut tozları nemli bir bez veya süpürge yardımıyla tamamen temizleyin.

Bir sprey şişesinin içine suyu ve yumuşatıcıyı ekleyip iyice çalkalayın. Yumuşatıcının içindeki maddeler, yüzeyde statik elektriklenmeyi engelleyen bir kalkan görevi görecektir.

Hazırladığınız karışımı bir mikrofiber bezin üzerine sıkın. Bezi hafifçe nemlendirdikten sonra süpürgelikleri silin.

Silme işleminin ardından, temiz ve kuru bir bezle yüzeyin üzerinden hızlıca geçerek parlatın.

Yüzeye uygulanan bu ince tabaka, toz parçacıklarının süpürgeliklere tutunmasını engeller. Bu yöntem sayesinde süpürgeliklerinizdeki toz birikimi gözle görülür oranda azalacak ve temizlik aralıklarınız uzayacaktır.