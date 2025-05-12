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İHA

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, Hıdırellez kutlamaları sırasında denize atılan dilek kağıtları, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrenciler ile Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtı eğitimleri ve temizlik için dalışlarını sürdürürken, bu dileklere rastladı.

HIDIRELLEZ İÇİN ATILAN DİLEKLERİ BULDULAR

Konyaaltı Sahili açıklarına dalış yapan öğrenciler ile Gökoğlu, su altında 6 Mayıs'ta Hıdırellez nedeniyle bazı kişilerin denize attığı dileklere ulaştı.

Bazı dileklerin poşete ve kurdeleye sarılı olduğu gözlenirken, sadece kağıt olarak atılan dileklerde de yazıların silinmediği dikkat çekti.

LÜKS VİLLA, EV VE OTOMOBİL İSTEDİLER

Resmedilerek yazılan dileklerde; lüks villa, ev, otomobil, güzel bir iş ile kariyer, tarla ve aşk ön planda olduğu, bazı dileklerde otomobilin markası dahi verilerek yazıldığı görüldü.

"BU KAĞITLAR ÇEVREYE ZARAR VERİYOR"

Dalış yapan ekipteki Sualtı Sporları Topluluğu üyesi Furkan Çeltik, "Hocamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz su altı dalışında Hıdırellez nedeniyle denize atılan kağıtları gördük. Dileklerde genelde ev, araba üzerineydi. Bazıları da bu dileklerini resmederek yapmış. Bu kağıtlar deniz ekosistemine ve çevreye zarar veriyor." dedi.