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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde iki market arasında fiyat rekabeti yaşandı.

Ekmek satışı artırmak isteyen esnaflar, art arda ekmek fiyatlarını düşürdü.

Kentte 210 gram ekmek fiyatı ortalama 12.5 TL'den satılırken, bir market aynı gramajdaki ekmeği 7.5 TL'ye, diğer bir zincir market ise 6 TL'ye satmaya başladı.

MAHALLELİ REKABETTEN MEMNUN

İki market arasında yaşanan fiyat yarışı, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlar, ucuz ekmek sayesinde az da olsa rahat bir nefes aldı.

"EKMEKE SINIRLI KALMASIN"

Mahalle sakinleri, bu rekabetin yalnızca ekmekle sınırlı kalmamasını, temel gıda ve diğer ürünlerin de dahil edilmesini istediklerini dile getirdiler.

Fırıncılar ise rekabet eden marketlere ekmek yetiştirmeye çalışıyor.

"EKMEĞİ BURDAN ALIP KÖYDEKİ AKRABALARA GÖTÜRÜYORUM"

Marketteki ekmek fiyatlarından memnun kalan Orhan Özen, "Diğer marketlerin de aynı şekilde uygulamasına daha çok seviniriz. 3-4 gündür bu fiyatlar devam ediyor" dedi.

Marketten 50 adet ekmek alıp köye götüreceğini ifade eden Mehmet Ertekin ise, ‘'Markette ekmek 6 lira olduğundan dolayı gayet memnunuz. Bütün marketlerin böyle olmasını istiyoruz. Ekmek alamayan birçok insan var. Ben de burada ekmek aldım, köydeki akrabalara, dostlara götürüyorum'' dedi.

"BUNUN GENELE YAYILMASI LAZIM"

Rekabetin sadece ekmekle sınırlı kalmamasını ve diğer ürünlerde de marketlerin rekabet içerisinde daha uygun fiyata ürünler satması gerektiğini söyleyen Yaşar Yaman, "Ekmek olumlu ama bunun genele yayılması lazım. İnsanlar 2-3 firmadan alışveriş yaptıkları için maliyetler genel olarak çok artıyor. İnsanlar bundan çok rahatsız. Ekmek ise kısmen olumlu'' dedi.

Ekmek rekabeti yapan marketlerin bu fiyatları ne zamana kadar sürdüreceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi.