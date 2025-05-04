İHA

Toros Dağları'nın zengin doğasında yetişen ve son yıllarda Akseki halkı için önemli bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarının tazesi, kilogram başına 1.000 ila 1.250 TL arasında alıcı buluyor. Bu mantar, bölgede ormanlık alanların yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişirken, yerel halk için en değerli mantar türü olarak öne çıkıyor.

Akseki'de kuzugöbeği mantarının toplanma sezonu nisan ayında başlar ve mayıs sonlarına kadar devam eder. Sezonun başlamasıyla birlikte, mantarın yetişebileceği alanlarda, özellikle yağışların etkisiyle vatandaşlar yoğun bir şekilde kuzugöbeği toplamaya başlar.

"DAĞA ERKEN ÇIKARIZ, SABAHLARI UMUTLA BAŞLARIZ"

Mehmet Kara, çocukluğundan beri Toros Dağları’na kuzugöbeği aramaya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

Erken saatlerde dağa çıkarız. Sedir, ardıç ve ladin ağaçlarının diplerini tek tek kontrol ederiz. Eğer yağmur yağarsa, kuzugöbeği daha bol çıkar. Her ağacın dibini arıyoruz, yağmurun etkisiyle daha da güzel olacak. Topladığımız kuzugöbeği, geçimimize katkı sağlıyor. Eğer yağmur devam ederse mayıs sonuna kadar devam ederiz.

"ZORLU AMA KEYİFLİ BİR İŞ"

Hasan Sağlam, kuzugöbeği mantarını toplamanın zor ama bir o kadar da keyifli olduğunu ifade etti:

Sabahın erken saatlerinde arkadaşlarımızla dağa gider, gün boyu ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği ararız. Bir gün bir kilo, diğer gün belki iki-üç kilo buluruz. Ancak dağda geçirdiğimiz zaman, her şeyden daha değerli.

"KUZUGÖBEĞİ, HEM LEZZETLİ HEM DE DEĞERLİ"

Hüseyin Çatlı, yıllardır kuzugöbeği mantarı toplayan bir başka isim olarak, bu mantarın nadir ve değerli olmasının yanı sıra, toplanmasının zorluklarını da dile getirdi:

Kuzugöbeği mantarını bulmak, büyük bir keyif. Toros Dağları'nda, nisan yağmurlarının ardından başlar. Bu mantarın yetiştiği alanlar genellikle güneş gören, nemli ve sedir-ladin ağaçlarının olduğu yerlerdir. Toplaması zahmetli olsa da bulduğunda insanın mutluluğu tarifsizdir. Her sene çok fazla mantar toplanmaz, özellikle bu yıl bahar yağmurları beklenenden daha az oldu, bu da sezonun kısıtlı olmasına yol açabilir.

"KENDİMİZ İÇİN TOPLUYORUZ"

Çatlı, kuzugöbeğini genellikle kendi tüketimleri için topladıklarını da belirtti:

İlk çıktığında kuzugöbeği 1.500 TL'ye kadar alıcı buluyor, ama şimdi fiyatı 1.000 ila 1.250 TL arasında değişiyor. Biz satmak için değil, yemek için topluyoruz. Eğer yağmur yağarsa, sezon mayıs sonlarına kadar sürer. Yağmursuz bir yıl, mantarın çıkmasını zorlaştırır.

"ORGANİK VE DOĞAL"

Akseki'de esnaflık yapan Bayram Erdoğan ise kuzugöbeği mantarının lezzetini ve yüksek kalorili yapısını övdü: