Antalya'da muhtar mahalleliyi ses sitemi ile sahura kaldırıyor

İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Aşağıpazar Mahallesi'nin muhtarı Tekin Korucu, davulcuların sahur vakti sokağa çıkmamasına tepki gösterdi.

Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri olan davulculuğun mahallesinde yaşatılmamasına içerleyen muhtar Korucu, kolları sıvadı.

DAVULCU PROBLEMİNE SES SİSTEMİYLE ÇÖZÜM BULDU

Çözüm üretmek için kendi yöntemiyle harekete geçen muhtar, ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

"BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETTİM"

Aşağıpazar mahalle muhtarı Tekin Korucu, yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayının 4'te birini bitirmemize rağmen mahallemizde sahura kaldırmak için Ramazan davulcusu henüz gelmedi.

Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım.

"TELEFONUM KİLİTLENDİ"

Yeni nesilde bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi.

Telefonum adeta kilitlendi, muhtarım bizim sokaktan da geçer misin mesajlarına cevap veremez oldum yoğunluktan." dedi.

"DAVULCULARI SOKAKLARIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Mahalle muhtar Korucu, "Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim ama sahur için sokakların gece gerçek sahibi Ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz." dedi.