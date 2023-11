Antalya'da öldü denilen 400 gramlık Rüya bebek, 5 ay sonra ailesine kavuştu

AA & Ensonhaber

Burdur'da yaşayan 27 yaşındaki Hacer Candan, evlendikten yaklaşık 6 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle annelik heyecanı yaşadı. Hamileliğin henüz 22. haftasında doğum sancıları başlayan genç kadın, kaldırıldığı özel hastanede adını "Asel Rüya" verdikleri kız bebeğini dünyaya getirdi.

Erken doğum nedeniyle 400 gram dünyaya gelen minik Asel Rüya'nın ailesine, bebeğin hayatını kaybettiği söylendi. Doğumdan 5-6 saat sonra ölüm raporunu almak isteyen aile, çocuklarının yaşadığını öğrenince büyük bir sevinç yaşadı.

Yenidoğan yoğun bakım servisindeki kuvözde, her geçen gün yaşama daha sıkı sarılan Asel Rüya, 154 gün sonra 2 kilo 930 grama ulaşınca taburcu edilerek evine getirildi.

Hacer ile Emrah Candan (30) çifti, evlerinde kısa sürede 4 kiloya ulaşan kızları Rüya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Biz bebeğimizi kaybettik diye biliyorduk"

Anne Hacer Candan, çocuk sahibi olmak için birçok hastaneye başvurduklarını söyledi.

Uzun tedavi sürecinin ardından hamile kaldığını belirten Candan, hamileliğin ilk aylarında her şeyin normal ilerlediğini aktardı.

Candan, hamileliğin 5. ayında bir gece aniden doğum sancılarının başladığını dile getirerek, hemen hastaneye gittiklerini, o gece sabaha karşı doğumun gerçekleştiğini anlattı.

Kendilerine ilk başta bebeklerinin ölü doğduğunun söylendiğini vurgulayan Candan,

ifadesini kullandı.

"Şu an kucağıma alınca dünyalar benim oluyor"

Candan, ilk zamanlar çok küçük olduğundan bebeğini kucağına almasının yasak olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Kuvözün dışından izliyorduk ama her gittiğimizde sanki bizi görüyordu, kıpırdamaya başlıyordu. 'Annem biz geldik, iyi ol, toparlanmaya çalış, pes etme' diye sürekli onunla konuşuyordum. Onun bizi duyduğuna inanıyorduk. Gidemediğim günler hastaneyi arıyordum. Artık yenidoğan servisindekilerle dost olduk. Onlara 'meleklerim' diyorum. Bir süre sonra ilk kez kucağıma alınca ağladım. Çok değişik bir duyguydu. Küçücüktü tutmakta zorlanıyordum. Şu an kucağıma alınca dünyalar benim oluyor. İsmini de bir gecede koyduk, Asel bal demek, her şey rüya gibi oldu, yanına da Rüya ismini koyduk.