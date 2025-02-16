İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara başka olmak üzere yurdun birçok noktasında kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapılırken turizmin başkenti Antalya'da hava baharı aratmıyor..

Şubat ayı olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle çiçek açan ağaçlar görsel bir şölen oluşturdu.

Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen yabancı turistler ve kent sakinleri soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

"DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUZ"

Kimi vatandaşlar ailesi ve arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimileri ise sahile akın etti.

Yaz aylarını aratmayacak şekilde insan doluluğunun yaşandığı sahilde bazı vatandaşlar ise denize girdi.

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Kemal Öney, "Hava güzel, Konyaaltı'nda denizin tadını çıkartıyoruz. Almanya şu anda eksi 7 derece, Antalya çok güzel. Deniz suyu sıcak, 15 derece vardır. Pazar olduğu için belki de çok fazla kalabalık var. Denizin keyfini çıkartıyoruz" dedi.

"KIŞIN BİLE DENİZE GİRİLİYOR"

Konyaaltı Sahili'nde güneşin ve denizin keyfini çıkartan Menekşe Türk ise Antalya'nın birçok kente göre kış aylarında çok güzel olduğunu belirterek, "Bir tarafı yaz, bir tarafı kış. Herkes burada denize giriyorken, İstanbul'da kar yağıyor. Akdeniz bölgesi böyle güzel. Çok güzel bir yer burası, kışın bile denize giriliyor. Biz kasım ayında bile girdik denize" ifadelerini kullandı.