Arabanıza limon kabuğu koyun, o etkilerden yararlanın

Yaz sıcaklarının yavaş yavaş yerini serin sonbahar günlerine bırakmasıyla birlikte doğada farklı bir hareketlilik başlıyor. Bu dönemde sadece yapraklar sararıp dökülmüyor; örümcekler de yeni barınak ve eş arayışıyla yoğun bir şekilde harekete geçiyor.

Uzmanlara göre özellikle Eylül başından Kasım ayının ilk günlerine kadar süren bu dönemde, örümceklerin en sık tercih ettiği sığınaklardan biri de arabalar oluyor.

Araçların sunduğu sıcak motor bölmesi, karanlık köşeler ve korunaklı iç alanlar, örümcekler için adeta ideal bir yuva niteliği taşıyor.

Ancak bu durum sürücüler için hem rahatsız edici hem de tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Seyir hâlindeyken aniden beliriveren bir örümcek, sürücünün dikkati dağılmasına ve ciddi kazalara yol açabilecek panik anlarına sebep olabiliyor.

LİMON KABUĞU KOYMAK YETİYOR

Uzmanlar, “Örümcek sezonu” olarak bilinen bu dönemde araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve pratik bir çözüm sunuyor: limon kabuğu.

Doğal kokusuyla örümceklerin uzak durduğu bilinen limon kabuğunun, hem zararsız hem de etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle araç içine ve bagaj bölmesine birkaç parça limon kabuğu bırakmanın örümcekleri uzak tutabileceğini söylüyor.

Torpido gözüne ya da paspasların üzerine bırakılacak limon kabukları etkili olurken, kaynar suda bekletilip birkaç damla uçucu yağ eklenerek hazırlanan doğal sprey de aracın içine sıkılabilir.

Limon bulunmadığında portakal, greyfurt veya misket limonu kabuğu tercih edilebileceği gibi; nane, çay ağacı yağı ve tarçın kokusu da örümcekleri uzaklaştırmada işe yarıyor.