Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor.

Geçtiğimiz ay Amerika'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırada ziyaret edeceği ülkeler arasında Arnavutluk ve Sırbistan bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda da sabah saatlerinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte Arnavutluk'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Burada bir dizi temasta bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını da gerçekleştirecek.

ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları, Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde kullanacağı güzergaha ve Tiran'ın merkezindeki "Rahibe Teresa" meydanına iki ülkenin bayrakları asıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇILIŞINI YAPACAĞI CAMİYE DE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Ayrıca Erdoğan'ın ziyareti kapsamında açılışı gerçekleştirilecek, yapımı Türkiye tarafından üstlenilen Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi de bayraklarla süslendi.

Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı da ziyaret edecek.