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İHA

Artvin'de sonbaharın eşsiz renklerini gözler önüne seren Cankurtaran ormanları, doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Yaşanan renk cümbüşü, hem doğa fotoğrafçılarını hem de turistleri bölgeye çekmeye başladı.

Ormanların sonbahar dokusunu ortaya koyan bu görüntüler, Cankurtaran mevkiinin doğal güzelliklerini bir kez daha hatırlatıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da renklerin dansına tanıklık etmek isteyenler bölgeye akın ediyor.

Artvin'in el değmemiş doğasını ve bölgenin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği yansıtan Cankurtaran'daki bu eşsiz doğa manzarası, havadan görüntülendi.