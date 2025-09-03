Atmaya kıyamayanlar yaşadı! Antikacılar peşine düştü: 100 bin lira ediyor

Bir zamanlar hemen her evde, aileyi ve misafirleri aynı sofrada buluşturan siniler, sadece yemek aracı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesi olarak da büyük önem taşıyordu.

Özellikle Anadolu kültüründe yer sofrasının vazgeçilmezi olan bu geniş ve işlemeli tepsiler, zamanla mutfaklardan çekilerek yerini modern masa düzenlerine bırakmış olsa da atmaya kıyamayanlar yaşadı.

Aradan yıllar geçmiş, siniler bir köşede unutulmuş olsa da antikacıların radarına yeniden takıldı. Değerini azaltmak yerine daha da artıran siniler şimdilerde dudak uçuklatan fiyatlara alıcı buluyor.

DEĞERİ KATLANARAK ARTTI

Bugün koleksiyoncuların gözdesi haline gelen bu nostaljik objeler, kimi için geçmişin hatıralarını yaşatırken, kimi için de dekoratif birer sanat eseri olarak görülüyor.

Antikacılarda, müzayedelerde ve özel koleksiyonlarda karşılaşılan eski siniler, el işçiliği ve tarihi dokusuyla değerine değer katıyor.

Öyle ki online satış platformlarında yer alan ilanlara bakıldığında, sinilerin fiyatlarının 55 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabildiği görülüyor. Bu durum, yıllardır çatı arasında ya da köy evlerinde unutulmuş sinilere sahip olanlar için adeta beklenmedik bir hazine anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu yüksek rakamların arkasındaki en önemli neden, sinilerin artık nadir bulunur hale gelmesi ve büyük çoğunluğunun ince bir el işçiliğiyle üretilmiş olması.