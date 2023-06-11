Aydın'da hava sıcaklığı 35 dereceye yükseldi

İHA
Türkiye yaz aylarına girdi...
Yaz aylarıyla birlikte sağanak yağışlar etkisini gösterirken bir diğer yandan da Ege de sıcak havalar etkisini gösterdi.
Aydın'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi.
Didim hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması ile sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara yöneldi.
Turist yoğunluğ oluştu
Başta Altınkum plajı olmak üzere 1., 2. ve 3. koy, Yeşilkent, Beyazkum ve Uslu Sitesi bölgesi günübirlik tatilciler ile turistlerin ilgi odağı oldu.
Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Denizin keyfini ise çocuklar çıkardı.