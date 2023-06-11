Aydın'da hava sıcaklığı 35 dereceye yükseldi Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile sıcak havadan bunalan vatandaşlar soluğu deniz kenarında aldı.

İHA

Türkiye yaz aylarına girdi...

Yaz aylarıyla birlikte sağanak yağışlar etkisini gösterirken bir diğer yandan da Ege de sıcak havalar etkisini gösterdi.

Aydın'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi.

Didim hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması ile sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara yöneldi.

Turist yoğunluğ oluştu

Başta Altınkum plajı olmak üzere 1., 2. ve 3. koy, Yeşilkent, Beyazkum ve Uslu Sitesi bölgesi günübirlik tatilciler ile turistlerin ilgi odağı oldu.

Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri de sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Denizin keyfini ise çocuklar çıkardı.