Bakanlık'tan uyarı: Çocuğunuz internetten yazışıyorsa dikkat...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi"ni yayınladı.

Rehberde, çocukların tanımadıkları kişilerle oyun platformları aracılığıyla iletişim kurmalarının olumsuz konuşmalara neden olabileceğine dikkati çekildi.

Bu kapsamda Bakanlık; aileleri, çocuklarına oyun ortamında tanımadıkları kişilerle sohbet etmemelerini söylemeleri konusunda uyardı.

Ailelere, çocuklarının dijital oyun oynamalarını engellemek yerine, süreyi sınırlandırması ve uygun oyunları seçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Oyunlarda çevrim içi alışveriş gibi unsurların bulunup bulunmadığının kontrol edilmesinin önemine dikkat çekilen rehberde, çocukların bazı oyunlarda ilerlemek için bilinçsizce para harcayabileceği belirtilerek, dijital ortamda kredi kartı bilgilerinin kaydedilmemesi uyarısı yapıldı.

"TANIMADIKLARI KİŞİLERLE SOHBET EDİLMEMELİ"

Rehberde, çocuğun sıklıkla oynadığı oyunlar hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğine işaret edilerek, şu önerilere yer verildi:

"Mümkünse birlikte oyun oynanmalıdır. Çocukla oynadığı oyunun içeriği ve amaçları hakkında konuşulmalıdır. Bazı dijital oyunlar, çevrim içi sohbet özelliği içerir. Bu, çocukların tanımadıkları kişilerle oyun platformları aracılığıyla iletişim kurmalarına ve olumsuz etkilenebilecekleri konuşmalarla karşılaşmalarına neden olabilir. Çocuklara oyun ortamında tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi gerektiği söylenmelidir."

Çocukların oyun oynarken yaşlarına uygun olmayan reklamlara maruz kalabileceğine işaret edilerek, mobil cihazlarda bu tür reklamlardan korunmak için reklam engelleyici uygulamaların indirilip aktif hale getirilebileceği kaydedildi.