Bu yıl palamut bolluğu hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Hamsi de tezgahlardaki yerini alarak büyük ilgi gördü.

Balık tezgahlarındaki hareketlilik sürüyor.

Av sezonuna palamut bolluğuyla başlayan balıkçıların yüzü adeta güldü.

Havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahlarına yönelen vatandaşlar da bu yıl palamuda doydu.

Denizlerde şimdi ise hamsi bolluğu kendini gösterdi.

40 liraya düştü

Geçtiğimiz hafta kilosu 80 liradan satışa sunulan hamsi, bu hafta kilosu 40 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Fiyatların düşmesiyle balıkçı tezgahlarının yolunu tutan vatandaşlar, ucuzlayan hamsiye de ilgili gösterdi.

İHA'nın aktarımına göre; hamsi hem yağlı hem de lezzetli olması ise palamut balığıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık türleri arasında yer aldı.

Balık tezgahlarında hamsi 80 liradan 40’a düştü ViDEO

"Tüm balıkların mevsimi başlamıştır"

Beylikdüzü’nde balıkçılık yapan Kenan Balcı, “Dün palamut bolluğu vardı, bugün de hamsi bolluğu var. Fiyatı 80 liradan 40 liraya düştü. Halkımıza önerimiz, havaların soğumaya başlamasıyla bol bol balık yesinler. Özellikle palamut ve hamsiyi öneriyorum. Tüm balıkların mevsimi başlamıştır. Yumurtasını dökmüş ve yağını etine vermeye başlamış. Eylül ayından bu yana da devam ediyor. Tüm balıklar yağlandı ve lezzetlendi. Hangi balık türü ucuzsa o balık türünü tercih etsinler.” dedi.

"Tavuk etinden daha ucuz"

Hamsi balığı satın alan Mervan Deli isimli vatandaş ise “Hamsinin fiyatı ucuzladı ve şu anda tavuk etinden daha ucuz. Şu anda zaten mevsimi. Biz de mevsimi geldiğinde alırız.” diye konuştu.