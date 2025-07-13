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Balıkesir'de orman yangınına havadan müdahale sürüyor

Manyas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale aralıksız devam ederken, çıkış nedenine ilişkin incelemeler de başlatıldı.

İHA İHA
13.07.2025 15:16

Balıkesir'in Manyas ilçesi Doğancı kırsal mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde  korkutan bir yangın meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava unsurları sevk edildi.

Yangına, helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale ediliyor.

MÜDAHALE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR 

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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