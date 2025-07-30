Bartın'da sahil, çöplüğe döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan, eşsiz doğası ve berrak suyu nedeniyle tercih edilen tatil bölgelerinden biri olan Mugada sahili, çöplüğe dönüştü.

Aşırı sıcak ve kurakların etkili olduğu bu dönemlerde daha da fazla ilgi gören Mugada, denize giren insanları neden olduğu çevre kirliliği ise hem üzüyor hem de korkutuyor.

SAHİLDEKİ ÇÖP MANZARASI, ENDİŞE YARATIYOR

Denize girenlerin yanı sıra bölgeye fotoğraf çekimi için gelen çiftler, karşılaştığı manzara ile şoke oluyor.

Çiftler kumsaldaki çöplerin bölge güzelliklerine yakışmadığını belirterek, yangınlara sebep olmasının endişesini taşıdıklarını ifade etti.

"HEYECANLA GELDİĞİMİZ SAHİLDE, ÇÖPLERLE KARŞILAŞTIK"

Çevre kirliliğe tepki gösteren çiftlerden Batuhan ve Yağmur Nar çifti, nikah sonrası fotoğraf çekimi için heyecanla geldikleri bölgede karşılaştıkları manzarayla büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Çift, "Fotoğraf çekimi için heyecanla geldiğimiz Mugada sahilinde kuma atılan cam şişe, plastik gibi çöpler ile karşılaştık. İnkumu ve Güzelcehirsar denizinde yosunların artması sebebiyle Mugada'yı tercih ettik ama burada da çöpler bizi üzdü. Bu kadar muhteşem bir yeri çöplüğe çevirmeyelim, çöpleri burada bırakmayalım." dedi.

"ATILAN ÇÖPLER, YANGINA SEBEP OLABİLİR"

Arkadaşlarıyla sahil kenarına gelen Şevval Ataman ise "Hava sıcaklığı normalin üzerinde olduğu için yaşanan kirlilik ve atılan cam şişeler yangına neden olabilir. Daha dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Çöplerimizi çevreye değil sadece çöp kutularına atalım." diye konuştu.