Batman'da karşılaştığı akrebi ip takıp gezdirdi Hava sıcaklıklarının artması ile birlikle ortaya çıkan böceklerin ardından eğlenceli görüntüler de çıkmaya başladı. Batman'da da bir vatandaş, bulduğu akrebe ip takarak müzik eşliğinde gezintiye çıktı.

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İHA

Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili oluyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, farklı böcek türlerini de ortaya çıkardı.

Özellikle akrep, yılan ve zehirli örümcek türleri cirit atmaya başladı.

Gördüğü akrebi gezmeye çıkardı

Bunun bir örneği de Batman'da yaşandı.

Kozluk ilçesinde bir vatandaş, gece saatlerinde bir akreple karşılaştı.

Durumu fırsat bilerek kuyruğuna ip takıp, müzik eşliğinde gezdirdi.

"Müzik eşliğinde turumuzu attık"

Köyde arkadaşlarıyla birlikte dolaşırken yolda siyah ve zehirli bir akrep gördüğünü ifade eden Emre Çetinkaya, “Arkadaşlarla dolaşırken yanımızdan bir akrebin geçtiğini gördük. Daha sonra zehirli iğnesinin alt kısmına bir ip bağlayıp onunla biraz dolaştık. Müzik eşliğinde turumuzu attıktan sonra ipi çıkarıp onu doğal ortamına geri bıraktık.” dedi.