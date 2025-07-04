Bayburt'un Soğanlı Dağı'na Temmuz ayında kar yağdı Bayburt'un 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.