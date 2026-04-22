Biberlerin yanına ekilmesi gereken 9 bitki: Böcekleri kovuyor, verimi coşturuyor

Bahçesinde biber yetiştirenlerin en sık yaptığı hata, aynı aileden gelen sebzeleri yan yana dikmek oluyor.

Bazı kaynaklara göre, biberler su ve besin konusunda oldukça "obur" oldukları için patates, patlıcan ve domates gibi diğer gece gölgesi bitkileriyle aynı yatakta ciddi bir rekabete giriyor.

Bu durum hastalık ve zararlıların tüm mahsulü ele geçirmesine davetiye çıkarıyor.

Uzmanlar biber bitkilerinin yanına sağlıklı bir hasat için ağır tüketen meyve sebzeler yerine toprak dostu otlar, salatalar ve kök sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

BİBER HASADINI KATLAYAN BİTKİLER

Uzmanlara göre, sarımsak içerdiği esansiyel yağlarla yaprak bitlerini uzaklaştırıyor. Ayrıca fesleğen ve soğan, beyaz sineklerin bitkiye yaklaşmasını engelliyor.

Kadife çiçeği ve öğrenci çiçeği, toprak altındaki nematodlarla savaşarak biberin kök sistemini koruma altına alıyor.

Biberler gevşek ve besin yönünden zengin toprakları sever. Bu noktada havuç ve maydanoz devreye giriyor. Bu bitkilerin kazık kökleri, toprağın derinliklerine inerek toprağı havalandırıyor ve biberin köklerinin daha rahat yayılmasını sağlıyor.

Biberler ısıyı sevse de toprak yüzeyindeki nemin korunması hayati önem taşır. Biberlerin altında büyüyen marullar, geniş yapraklarıyla toprağı örter. Aynı zamanda biberlerin sağladığı kısmi gölgeden yararlanarak kendileri de daha sağlıklı gelişir.

Ayrıca biberlerin yanına dereotu, maydanoz (çiçeklenmesine izin verilmiş) ve hodan ekilmesi tavsiye ediliyor. Bu bitkiler çiçek açtığında, biberleriniz için gerekli olan biyolojik trafiği bahçenize çekiyor.