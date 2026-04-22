Cemre Çarşısı, bir kez daha iyilik ve dayanışma için kapılarını açıyor

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) tarafından düzenlenen Cemre Çarşısı, dördüncü kez kapılarını İstanbul'da ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor...

Gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyalara, tekstilden ev aksesuarlarına kadar uzanan geniş bir seçkide 80’i aşkın markayı buluşturacak etkinlikten elde edilen gelir, TOGEM-DER’in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlayacak.

İYİLİK HAREKETİNİ TEMSİL EDİYOR

Bu yıl Cemre Çarşısı’nın sembolü olarak sümbül seçildi.

Sümbül; kökleriyle geçmişe bağlı olan, her yıl yeniden filizlenen ve etrafına yayılan iyilik hareketini temsil ediyor.

Cemre Çarşısı da bu anlayışla; kök salan, çoğalan ve yayılan bir iyilik hareketini büyütmeyi, dayanışma ve sürdürülebilirlik bilincinin kalıcı hale gelmesini hedefliyor.

Cemre Çarşısı’nın yalnızca bir alışveriş etkinliği değil; bir dayanışma sahnesi olduğunu söyleyen TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, “Cemre Çarşısı; İstanbul’un kalbinde, Boğaz kıyısında Tarihi Yarımada’nın silüeti eşliğinde; kültürel miras, üretim ve ortak hafızayı bir araya getiren bir buluşma zemini.

Bu yaklaşımla iyiliğin, dayanışmanın ve sürdürülebilirliğin kök salarak büyümesini hedefliyoruz.” dedi.

ATIKSIZ MUTFAK VE TEKSTİL ATÖLYELERİ

Etkinlik programıyla ilgili de bilgi veren Başkan Mihrimah Belma Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Atıksız Mutfak’ ve sıfır atık yaklaşımıyla oluşturulan tekstil atölyeleriyle sürdürülebilirliğe dikkat çekerken; ‘Anadoludakiler’ yaklaşımından ilhamla kurguladığımız alanlarda Anadolu’nun zanaat geleneklerini, el emeğini ve yerel üretim kültürünü görünür kılıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Tüm bu yaklaşım doğrultusunda Cemre Çarşısı’nı yalnızca bir etkinlik değil; iyiliğin üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz.

Amacımız, her ziyaretçinin bu yapının bir parçası olması ve buradan yalnızca bir alışveriş deneyimiyle değil, ortak bir değer duygusuyla ayrılması.”

Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüşeceği ve girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak.

TOGEMDER BAŞKANI SEKMEN, ENSONHABER'E KONUŞTU

Ensonhaber mikrofonlarına konuşan TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, "TOGEMDER Cumhurbaşkanımızın değerli eşi kendisi de bir Üsküdarlı olan Sayın Emine Erdoğan tarafından Üsküdar'da başlayan bir proje.

Sosyal destek projesi. Önce bir platform olarak başlamış. Sonra dernekleşmiş. Sonra kamuya yararlı bir dernek haline gelmiş. Biz 4 yıldır yaklaşık yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber görev yapıyoruz.

Bu derneğin sosyal fayda anlamında geriye dönük yaptığı çok büyük çalışmalar var. Anaokulları, çocuk izlem merkezleri, sosyal destek çalışmaları, yerli-yabancı uluslararası projeler. Biz bunların devamını yapıyoruz. Amacımız tabii dezavantajlı gruplara, kadınlara, gençlere farklı projeler yapmak.

Devletimiz güçlü, Allah'a çok şükür devletimiz birçok açığı kapatmış durumda. Ama biz bazen gerekli olan şok tedavilerde var olmaya çalışıyoruz.

Depremlerde, afetlerde en etkin derneklerden biriyiz. Biz şeffaf ve hesap verebilir bir dernek olduğumuz için, başımızda da Sayın Hanımefendi olduğu için bize gelen bağışları gönül rahatlığı ile alıp, ilgi yerlerle paylaşıyoruz. Bu anlamda güvenirliliği olan dernek olmanın verdiği hem mutluluk hem de sorumluluk var.

"CEMRE ÇARŞISI, ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

Cemre Çarşısı İstanbul'da yapılan en önemli alışveriş etkinliklerden biri. Bu sadece bir almak ya da vermek değil. Biliyorsunuz alışverişte 3 grup var. Bir alan var, bir satan var bir de arada bu alım-satımdan faydalanan insan grupları var.

Biz bu 3 grubu bir araya getiriyoruz. Dördüncüsünü yapacağız. Cemre Çarşısı'nda stantlarımızı satıyoruz.Biz sadece stant satıyoruz. Yatırımcılar, girişimciler, özellikle kadın girişimcilerin görücüye çıkma şansı oluyor. Bu sene Anadolu'dakiler, biraz daha Anadolu kültürüyle boy gösterilecek." dedi.

TOGEMDER HANGİ ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

2005 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde kurulan TOGEM-DER; kadın, çocuk, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Çocuklara yönelik olarak hayata geçirilen Smart Learn projesi, Erasmus+ kapsamında yürütülen ve ilkokul çağındaki çocukların öğrenme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan dijital bir uygulama geliştirilmesini kapsarken; Küçük Sesler Büyük Adımlar projesi ise Biruni Üniversitesi iş birliğiyle çocukların erken yaşta kendilerini ifade edebilen, özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

TOGEM-DER tarafından yürütülen “22 Okul 22 Kütüphane” projesi kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde kütüphaneler kurulmuş; her birine yaklaşık 4000 kitaptan oluşan zengin içerikli kaynaklar kazandırılmıştır. Bu proje ile öğrencilerin araştırma, okuma ve bilgiye erişim alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmiş ve eğitim hayatlarına kalıcı katkı sağlanmıştır.

Gençlere yönelik çalışmalar kapsamında; MOBİSAD iş birliğiyle yürütülen projelerle teknoloji ve iletişim alanında kariyer fırsatları sunulmakta; Yazılım Geliştirme Merkezi (YAZGEM) ile gençlerin yazılım alanında yetkinlik kazanmaları desteklenmekte ve e-spor projeleriyle yeni nesil meslek alanlarına erişimleri artırılmaktadır.

Kadınlar ve yetişkinlere yönelik olarak ise Başakşehir Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen ev işlerine yardımcı eleman yetiştirme kursları sayesinde bireylerin mesleki beceriler kazanmaları ve istihdama katılımları desteklenmektedir.

TOGEM-DER, geliştirdiği bu projelerle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini artırmayı ve bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.