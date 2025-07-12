Bilecik'te zabıta çevreye hurda atan şahsı yakaladı: Seyyar satıcı çıktı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreyi çeşitli hurda eşyalarla kirletenlere izin vermiyor.

Ekipler, çevreye hurda ve mobilya eşyası atan kişiyi suçüstü yakaladı, bir de üstüne seyyar kavun karpuz satıcısı çıktı.

GEREKLİ UYARILAR YAPILDI

Şahsa zabıtalar tarafından gerekli uyarılar yapılırken, şahsın attığı hurda ve mobilya eşyalar tekrar toplatıldı.

Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Dördüncü Sokak'ta suçüstü yakalanan şahsa, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı ve attığı çöpleri tekrar kaldırması sağlandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mobilya, moloz ve benzeri eşyalarını, ücreti karşılığında Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarından alabilecekleri bilgisini verdi.

VATANDAŞLARA DUYARLI OLUNMASI UYARISI

Mobilya eşyasının demir kısmının alınarak, diğer kısmının çevreye duyarsız şekilde atıldığına dikkat çeken Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve gerektiğinde 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.

Ekipler ayrıca söz konusu şahsın aracında kavun ve karpuz olduğunu, ürünlerin sağlıksız şartlarda satışa sunulduğu bilgisini paylaştı.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE CEZA UYGULANACAK

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirici açıklamada şu sözler kullanıldı: