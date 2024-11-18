İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Çamyayla köyü mevkiinde ağaçlar, sonbahar renklerine büründü.
Sonbaharın etkisiyle yaprakları turuncu ve sarı renge bürünen ağaç yaprakları kartpostallık görüntülere sahne oldu.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLER HAYRAN KALDI
Kış mevsiminin yaklaştığını haber veren yaprak sararması sonrası bölgede yer alan binlerce ağacın görüntüsü, eşsiz bir manzaraya dönüştü. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlık alandaki sonbahar manzarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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