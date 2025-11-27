Bilim insanları açıkladı: Bu alışkanlık ömrü 7 yıl uzatıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük hayatta çoğu kişinin önemsemediği basit bir alışkanlık, yaşam süresini uzatmak için güçlü bir anahtar olabilir.

Üstelik tamamen ücretsiz ve hemen uygulanabilir…

Yapılan bilimsel araştırmalar, günde en az 30 dakika yürüyüş yapan bireylerde kalp-damar sağlığının güçlendiğini, bağışıklık sisteminin daha etkili çalıştığını ve kronik hastalık riskinin belirgin şekilde azaldığını gösteriyor.

ARAŞTIRMAYLA KANITLANDI

Harvard Tıp Fakültesi’nin 10.000 kişi üzerinde yaptığı kapsamlı çalışmada, düzenli yürüyüş yapanların ölüm oranlarının yapmayanlara göre yüzde 35 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Dahası, yürüyüşün stresi azalttığı, beyin sağlığını koruduğu ve yaşa bağlı hafıza kaybını geciktirdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu etkinin ortaya çıkması için yürüyüşün doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor:

• Günde 5.000 – 8.000 adım arası hedeflenmeli.

• Tempo, “konuşulabilir ama şarkı söylenemez” seviyede olmalı.

• Haftada en az 5 gün düzenli yürüyüş öneriliyor.

• Hafif esneme hareketleri ise kasları koruyarak sakatlanma riskini azaltıyor.