Bisikletle dünya turuna çıkan Alman çift Konya'da

Alman İngilizce öğretmeni ve uluslararası kalkınma alanında çalışan Nadine, bisikletle çıktığı dünya turuna dair deneyimlerini paylaştı. Nadine, bu yolculuğa başlamadan önce üç yıl Myanmar’da yaşayıp çalıştıklarını belirtti.

5 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ettiklerini ve günlük 60 kilometre pedal çevirdiklerini söyleyen Nadine, yavaş tempoda bisikletle seyahat etmeyi sevdiğini ifade etti.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN ROTA

Nadine, yolculuklarının 25 Haziran’da Almanya’nın Chemnitz kentinden başladığını anlattı. Rotalarında şu ülkeler yer aldı: Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye.

Türkiye’ye 28 Ağustos’ta Midilli’den Ayvalık’a feribotla ulaştıklarını söyleyen Nadine, Akdeniz kıyılarını takip ederek Alanya’ya, ardından dağ yollarından iç kesimlere Hadim ve Karapınar’a geçtiklerini belirtti. Şimdi ise Kapadokya ve Ankara rotasında ilerliyorlar.

TÜRKİYE, SEYAHATİN ÖNEMLİ DURAĞI

Nadine, Türkiye’nin yolculuklarındaki en önemli anlardan biri olduğunu vurguladı ve bisiklet turu planlayanlara Türkiye’yi tavsiye etti.

HEDEFLERİ GÜNEYDOĞU ASYA VE ÇİN

Ankara’dan Sri Lanka’ya uçacaklarını söyleyen Nadine, planlarının Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinden geçerek Çin’e ulaşmak olduğunu, Türkiye’de ise üç hafta daha kalacaklarını ifade etti.