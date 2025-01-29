Bitlis’te dondurucu soğuk: Ağaçlar kırağıyla kaplandı

İHA

Yurt genelinde yazdan kalma günler yaşanırken, doğu donuyor..

Bitlis’te etkili olan soğuk hava nedeniyle kent genelinde ağaçlar kırağı tutarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

AĞAÇLAR BUZLA KAPLANDI

Özellikle Tatvan-Bitlis arasında yer alan Rahva mevkiinde etkili olan kırağı, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Ağaç dallarının ve bitkilerin buz kristalleriyle kaplanması, görsel bir şölen oluşturdu.

SÜRÜCÜLERE BUZLANMA UYARISI

Soğuk hava nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşarken uzmanlar, buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Soğuk havaya rağmen doğada oluşan bu eşsiz manzaralar, fotoğraf tutkunları için de güzel kareler sundu.

Bitlisli vatandaşlar, kentte bu yıl kar yağışının az olduğunu belirterek, soğuk havaların ise önceki yıllara oranla daha çok etkili olduğunu dile getirdi.