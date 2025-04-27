Bitlis'te 'Nemrut'un develeri' tahrip oluyor

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde volkanik Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lav taşları, zamanla deve ve insan figürlerine benzer şekiller almış ve bölge halkının efsaneleri arasında yer edinmişti.

Ancak bölge, yeterli korunma sağlanamadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

KARARLAR SONUÇ VERMEDİ

2010 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen "Nemrut'un develeri"nin korunması için alınan kararlar, uygulamada yeterli sonuç vermedi.

Hem doğal şartlar hem de insan etkisi nedeniyle taşların bir kısmı tahrip edilirken, bazıları yol tahkimat çalışmalarında kullanıldı.

"TAHRİBAT SONUCUNDA AZALDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, sit alanı ilan edilmesinin yeterli olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Halk arasında Nemrut'un develeri olarak bilinen taşların sayısı çok daha fazlayken son yıllarda sayılarında ciddi bir azalma var. Zaman içinde bu taşların bazıları kırıldı, tahrip edildi ve yol çalışmalarında kullanıldı. Taşların yer aldığı bu bölgenin sit alanı ilan edilmesi, korunması için yeterli değil, pratikte de koruma önlemleri alınması gerekiyor. Tatvan-Ahlat yolu üzerinde, Tatvan şehir merkezine dönerken kavşağın hemen üst kısmında 'Nemrut'un develeri' olarak bilinen dikili taşlar yer almaktadır. Efsaneye göre bu taşlar, Nemrut'un, zulmünden dolayı taşlaşan develerini temsil etmektedir. Hayvan ve insan figürlerini andıran bu oluşumlar, zamanla bu ismi almıştır. Eskiden bu taşların sayısı çok daha fazlaydı. Ancak zaman içinde hem doğal nedenler hem de insan eliyle oluşan tahribatlar sonucunda büyük oranda azalmıştır.

"ÖNLEMLER ALINIRSA GELECEĞE AKTARIRIZ"