Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 20. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, oruçlarınıza refakat etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda programın 20. bölümü yayında.

Demirci, son bölümde "nefis ve erdemlik" üzerine tespitlerde bulundu.

"BİZ KENDİMİZİ BAŞTAN TEMİZ GÖRÜRSEK MANEVİ GELİŞİMİMİZ DURUR"

"Biz eğer kendi nefsimizi, nefsimizin kötülük edebildiğini kabul etmiyorsak, kendimizi baştan temiz görmeye kalkıyorsak bizim bütün manevi gelişimimiz durur." diyen Demirci, şöyle devam etti;

"ERDEMLİLİK ÜZERİNE"

"Erdem insanın kendi kötücül tarafıyla yüzleşebilmesine, onu kabul etmesine bağlı. Yoksa sadece ne olur erdem taklidi yaparız. Kendi kendimizin riyakarı oluruz, ahlakçılık yaparız. Elbiseyi üzerine giyen kırışmasına, yırtılmasına razı olur çünkü giymiştir. Gerçek ahlak böyledir. İçinde kusur eksik vardır. Ama ahlakçıların ahlakı, vestiyerde bekleyen elbise gibidir. Üzeri çıplaktır, yoktur ama ona bakarlar. En talihsiz ahlaksızlık budur. Çünkü kendilerini en ahlaklı sayarlar."