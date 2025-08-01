Bitlis'te sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi

Bitlis'te Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün yüzlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor.

Çobanların ve koyun sürülerinin günde 15 kilometrelik tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.

GÖRÜNTÜLER FİLM SAHNESİNİ ARATMADI

Koyun sürülerinin çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte oluşturduğu görüntüler havadan görüntülendi.

Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın eteklerine doğru başlayan bu tozlu yolculuk, adeta doğayla iç içe bir görsel şölene dönüşüyor.

TOZ BULUTLARININ ARDINDA NEMRUT DAĞI

Drone ile kaydedilen görüntülerde, sürülerin vadiden geçerken oluşturduğu toz bulutları ve arka planda yükselen Nemrut Dağı'nın silueti dikkat çekiyor.

Kıyıdüzü köyünün geleneksel hayvancılık kültürünü yansıtan bu manzara, izleyenlere hem nostaljik hem de etkileyici anlar yaşatıyor.