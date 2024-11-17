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İHA

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharın en güzel hali yaşanıyor.

Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı haline gelen tabiat parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının da ilk adreslerinden birisi oluyor.

HAVADAN SONBAHAR MANZARALARI

Sarı ve yeşilin bütün tonlarının bir arada olduğu tabiat parkı ve yol güzergahında oluşan manzara fotoğraf tutkunları için bulunmaz fırsat sunuyor.

Gölcük Tabiat Parkı’nın insanı mest eden sonbahar manzarası doğasever drone pilotu Ergün Demir’in havadan görüntülerine yansıdı.