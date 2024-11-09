Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

DHA

Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı’nda, sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller'e gelenler, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara ile karşılaşıyor.

GELEN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDEN GİTMEDİ

Hafta sonu nedeniyle milli parka ziyaretçilerin ilgisi de yoğundu. Bolu kent merkezine 44 kilometre mesafedeki milli parka gelenler, yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf sanatçıları da sonbahar renklerinin hakim olduğu milli parka gelip, en güzel kareleri yakalamaya çalıştı.