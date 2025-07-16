Bolu'da evi çöp halde bırakıp ortadan kayboldu

Bolu'nun Karamanlı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında yaklaşık 4 yıldır kiracı olarak yaşayan Y.K. isimli kadın, iddiaya göre dairede çöp biriktirerek yaşamını sürdürdü.

Evden yayılan kötü kokular tüm apartmanı etkilerken, kiracının evi terk etmesiyle dairenin içler acısı hali ortaya çıktı.

"ASANSÖRDE FARE ÖLDÜ ZANNETTİK"

Apartman sakinlerinden Safinaz Halovurt, kokular nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek, "Asansöre bindiğimizde çok kötü kokuyordu. Fare öldü zannettik. Komşu evden çıkınca içeri baktık, ev harap haldeydi. Bu yüzden evlerimize zor çıkıyorduk." dedi.

"KİRASI APARTMANA KALIYORDU"

Bir diğer apartman sakini Nursel Çırpan ise kiracının evde zaman zaman yalnız yaşadığını, zaman zaman ise farklı kişilerin girip çıktığını ifade ederek, şunları söyledi: