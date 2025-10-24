Abone ol: Google News

Bolu'da sis denizinden kartpostallık manzaralar

Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan sis, şehrin birçok noktasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 11:50
  • Bolu'da sabah saatlerinde ortaya çıkan sis, doğayı beyaz bir örtü gibi kapladı.
  • Özellikle drone'la çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı.
  • Ağaçlar, tepeler ve evler, sisin arasında görsel bir şölen sundu.

Bolu merkeze bağlı köylerde etkili olan sis, adeta doğayı beyaz bir örtüyle kapladı.

Özellikle drone'la görüntülenen sis denizi, izleyenleri hayran bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan sis tabakası, güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

GÖRSEL ŞÖLEN

Görüntülerde ağaçlar, tepeler ve evler, sisin arasında gizlenerek görsel bir şölen oluşturdu.

