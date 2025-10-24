Bolu'da sis denizinden kartpostallık manzaralar

- Bolu'da sabah saatlerinde ortaya çıkan sis, doğayı beyaz bir örtü gibi kapladı.
Bolu merkeze bağlı köylerde etkili olan sis, adeta doğayı beyaz bir örtüyle kapladı.
Özellikle drone'la görüntülenen sis denizi, izleyenleri hayran bıraktı.
Sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan sis tabakası, güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
GÖRSEL ŞÖLEN
Görüntülerde ağaçlar, tepeler ve evler, sisin arasında gizlenerek görsel bir şölen oluşturdu.