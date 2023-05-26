Bozkurt İlham Gencer son yolculuğuna uğurlandı Türkiye'nin ilk caz piyanisti Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesindei evinde iki gün önce fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 101 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Bozkurt İlham Gencer için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı.

Usta sanatçının oğulları İlhan ve Bora Gencer'in taziyeleri kabul ettiği törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasetçiler Akif Hamzaçebi , Saffet Sancaklı, Lütfü Türkkan, sanatçılar Emel Sayın, Erol Evgin, Nilgün Belgün, İzzet Öz, Burhan Şeşen, Tayfun Duygulu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile oyuncu Nuri Alço'nun da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde, cuma namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Bana çok şey öğretti"

Cenazeye katılan şarkıcı Emel Sayın, İlham Gencer'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi:

Caz müziğini Türkiye'ye getiren, tanıtan bir müzisyendi. Ben çocukluğumdan beri onun programlarını dinlerdim. Sonra da tanışmıştık, bana çok destek verdi. Bana çok şey öğretmişti. İngilizce şarkılar söylerdi, bana öğretirdi. Kulüpte birlikte şarkılar söyledik. Yani ilk adımlarımı İlham Bey'le birlikte atmıştım. Çok değerli benim için."

İstanbul beyefendisiydi"

Oyuncu Nilgün Belgün, Bozkurt İlham Gencer'in eski gelini olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

İlham Gencer için söyleyeceğim tek bir şey; çok değerli bir müzik adamıydı. Aynı zamanda bizim ailemizin de çok değerli bir babasıydı. Kızımın dedesiydi, benim eski kayınpederimdi. Hiç kopmadık. Bundan 10 ya da 15 gün önce bana sosyal medyadan görüntülü ve sesli mesajlar yolladı. Canım Nilgün'üm öpüyorum özlüyorum diye. Aradan 40 sene de geçse isim asla unutmazdı. Kimsenin doğum gününü unutmazdı. Çok zarif, barışçıl bir İstanbul beyefendisiydi.

"Çok üzgünüm"

Bozkurt İlham Gencer'in torunu Merve Demiralp ise şunları söyledi: