Bu burçlar ağzını hayra açmıyor! İşte en negatif konuşan 4 toksik burç... Burçlar kuşağında bulunan 12 burcun da birbirinden farklı özellikleri bulunmakta. Öyle ki bazı burçlar hayata çok daha pozitif bakarken, bazıları çevresindeki herkesi karamsarlığa ve negatifliğe sürükleyebilmekte. İşte burçlar kuşağının en negatif konuşan ve ağzını hayra açmayan 4 toksik burcu...

Astrolojide her burcun kendine has özellikleri bulunduğu bir gerçek. Örneğin Koç burcu liderlik özelliğiyle ön plana çıkarken, Aslan burcu egoist tavırlarıyla dikkat çeker. Ancak bazı burçlar vardır ki, ağızlarını hayra açtıkları nadir görülür. İşte hayata hep negatif bakan, normal bir günü dahi kelimeleriyle size zehir edebilecek o 4 burç...

Hayata hep negatif bakan 4 toksik burç!

1) Oğlak burcu

Hayata her daim ciddi bakmayı başaran ve soğuk kişiliğiyle tanınan Oğlak burçları, genelde iyi huylu insanlardır. Ancak sevdiği kişilere ve arkadaş çevresine sadık olmasıyla tanınan Oğlak burçlarının öyle bir özelliği var ki, çevresine kök söktürebilir. Oğlak burcu insanı değişime pek olumlu bakmayan burç insanlarındandır. Tek düzelikten hoşlanan ve kimi çevreler tarafından sıkıcı olarak bulunan bu insanların yeni fikirlere ve düşüncelere karşı kalıpları olabilir. Aynı zamanda siz bir seyahat ya da iş önerisinde bulunduğunuzda bu insanlar teklifinizi gereksiz ya da sıkıcı bulabilir. Negatifliğe oldukça yatkın olan Oğlak burçları, bu özellikleri sebebiyle sadece kendisinin değil çevresinin de moralini bozabilir.

2) Başak burcu

Genel olarak hayatta her şeyi ve her durumu eleştirmesiyle bilinen Başak burçları, ağzını hayra pek açmaz. Her şeyin kötü yanını görmeye odaklı olan bu insanlar, iyi birer eleştiri makinası olabilir. Ancak bu durum, hayattaki iyi olayları da es geçmesine ve iyi olan şeyleri dahi eleştirmesine sebep olabilir. Memnuniyetsiz insanlar olarak bilinen Başak burçları, sivri dillerine ve toksik konuşmalar yaparak insanları negatif etkilememeye mutlaka dikkat etmelidir.

3) Aslan burcu

Egoist tavırlarıyla bilinen ve ben merkezli düşünceleriyle tanınan Aslan burçları, çoğu zaman karşısındaki insanları küçümseyip hor görebilir. Bu burcun aşırı gururu kibire dönüşerek zaman içerisinde yıkıcı hale gelebilir. Her şeyi çatışmaya dönüştürmeye yatkın olan Aslan burçları, eğlenceli kişiler olmalarına rağmen kimi zaman toksik konuşarak çevresindeki insanların ruh hallerini de bozabilirler.

4) Akrep burcu

İçten pazarlıklı ve intikamcı kişilikler olarak bilinen Akrep burçları, genelde kıskançlık ya da endişe durumlarında kötü konuşmaya daha çok yatkındırlar. Kontrol etmeye eğilimli kişilikler olan bu burcun insanları, ayrıca pozitiften çok negatife odaklanmaya da eğilimdir. Kendine yapılan yanlışları en zor affeden, hatta çoğu zaman hiç affetmeyen burçlardan olan Akrep burcu hem sizi kısıtlayabilir, hem de negatif konuşmasıyla gününüzü zehir edebilir.