Bu hafta gökyüzüne bakmayı unutmayın! Satürn’ün halkaları kayboluyor

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Satürn gezegenini etrafındaki halkalarla ayırt ediyoruz.

Gezegenin ünlü halkaları, dünyadan bakıldığında neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünecek.

Satürn’ün halkalarının bu şekilde kaybolması yaklaşık her 13-15 yılda bir gerçekleşiyor.

Bu olay, gezegenlerin konumları nedeniyle oluşan optik bir yanılsama.

Bu hafta sonu gökyüzüne bakmayı unutmayın, çünkü Satürn, halkaları olmadan son derece sıra dışı bir görünüme sahip olacak.

Satürn, yörüngesinde 26,73 derecelik bir eğime sahipken, dünyanın eğimi ise 23,5 derece.

HALKALARIN YOK OLMASININ NEDENİ

İki gezegen Güneş’in etrafındaki hareketleri sırasında belirli bir hizaya geldiğinde, Satürn’ün halkaları neredeyse tamamen yatay bir konumda dünyaya dönük hale geliyor.

Bu da halkaların neredeyse görünmez olmasına neden oluyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi Abrams Planetaryumu Direktörü Dr. Shannon Schmoll, halkaların kaybolmasını şöyle açıklıyor:

Satürn ve Dünya Güneş’in etrafında dönerken, zaman zaman Satürn’ün halkalarını tam kenarından göreceğimiz bir konumda oluruz. Halkalar son derece ince olduğu için bu açıdan bakıldığında onları görmek neredeyse imkansız hale gelir.

SATÜRN NASIL GÖRÜNECEK?

Hafta sonu gece gökyüzüne bakanlar, Satürn’ün alışılmış görüntüsünden farklı olduğunu fark edebilir. Halkalar çıplak gözle ya da düşük güçlü teleskoplarla neredeyse hiç görünmeyecek. Ancak daha güçlü teleskoplarla bakıldığında, halkaların gezegenin ortasından geçen ince bir çizgi gibi göründüğü fark edilebilecek.

HALKALARI ASLINDA ÇOK İNCE

Satürn’ün halkaları sanıldığından çok daha ince. NASA’ya göre, bu halkaların yüksekliği ortalama 30 feet (yaklaşık 9 metre) kadar. En kalın noktalarında bile yalnızca 1 kilometreye ulaşıyorlar. Satürn’ün çapının 116 bin kilometre olduğunu düşündüğümüzde, halkalar kağıt gibi ince bir yapıya sahip.

HALKALAR TEKRAR NE ZAMAN GÖRÜLEBİLECEK?

Bu nadir gökyüzü olayı, Mart ayının son haftasında en belirgin halini alacak. Halkalar, nisan ayına kadar neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünecek.

Ancak Satürn’ün yörüngesindeki hareketi devam ettikçe halkalar yeniden görünmeye başlayacak.

"GÜÇLÜ TELESKOPLARLA TEKRAR GÖRÜLEBİLİR"

Dr. Schmoll, "Güçlü teleskoplarla halkalar kısa sürede tekrar görülebilir. Ancak sıradan gözlemciler için halkaların tam anlamıyla tekrar belirgin hale gelmesi birkaç ay sürecek" dedi.

BİR SONRA NE ZAMAN TEKRARLANACAK?

Daha önce bu olay 1980, 1995 ve 2009 yıllarında yaşanmıştı.

NASA'ya göre, bir sonraki halkaların kaybolma olayı 2038 veya 2039 yıllarında meydana gelecek.

Uzmanlar, o dönemde Satürn’ün konumunun gözlem açısından daha uygun olacağını ve halkaların kaybolma sürecinin daha net görülebileceğini belirtiyor.



