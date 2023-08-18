Bunaltıcı sıcaklar zorluyor! Karslı çiftçilerin hummalı arpa hasadı sürüyor Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında toprağa atılan tohumlar ağustosta hasat edilmeye başladı. Hasat, eylül ayına kadar sürecek. Sıcak havaların zorlamasına rağmen çiftçilerin çalışması devam ediyor ve bu sezondan geçen yıla göre daha çok verim bekleniyor.

AA

Küresel iklim koşulları nedeni ile artan hava sıcaklıkları dışarıda çalışma zorunda kalanların kabusu oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde ise tarım işçileri yoğun şekilde arpa hasadı yapıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlardan elde edilen ürünler, ağustos ve eylül ayında hasat ediliyor.

Alisofu, Hamamlı, Bozat ve Asboğa köylerindeki çiftçiler, biçerdöverlerle sıcak havada gün boyu tarım arazilerinde çalışıyor.

İşlemlerin bir kısmı geleneksel yöntemlerle yapılıyor

Çiftçiler, biçme, öğütme ve balyalama işlemlerinden bazılarını tarım makineleriyle, bazılarını da geleneksel yöntemlerle yapıyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, çiftçiler açısından bereketli bir yıl geçirildiğini söyledi.

"Rekolte yüzde 202-30 daha iyi"

Arpa tarlalarında hummalı bir çalışma yapıldığını ifade eden Öncü, şöyle konuştu:

Ziraat Odası olarak köylerden aldığımız bilgiler dahilinde, bu yıl geçen yıllara göre rekoltenin yüzde 20-30 daha iyi olduğunu tespit ettik. Bu da çiftçilerimiz gibi bizleri de mutlu etti. Kazasız belasız olmasını temenni ediyorum. Bu sıcak günlerde Allah bütün çiftçilerimize sabır ve kuvvet versin.

"30-35 dereceleri görüyoruz"

Alisofu köyündeki çiftçilerinden Serkan Çamlı da gün dönümünde yağan yağmurların bereket getirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: