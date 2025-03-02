Burdur'da Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler görüntülendi

İHA

Doğal hayatın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için uygun bölgelerde çalışmalar yürütülüyor.

Yürütülen bu çalışmalar kapsamında karşılaşılan olaylar ise heyecan veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen bir proje çerçevesinde, 5 erkek ve 18 dişi olmak üzere toplam 23 kızıl geyik, geçtiğimiz yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Salda Gölü çevresindeki Eşeler Yaylası’na salınmıştı.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur’un doğal güzellikleriyle ünlü Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler, beslenirken görüntülendi.

KIZIL GEYİKLER SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILDI

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarda, kızıl geyiklerden dördünün bir tarlada beslenirken görüntülendiği belirtildi.

GEYİKLER TAKİP EDİLİYOR

Yetkililer, doğaya bırakılan kızıl geyiklerin adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğini ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğe önemli katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Salda Gölü çevresinde yürütülen bu çalışmaların, ekolojik dengenin korunmasına büyük katkı sunacağı ifade edildi.